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Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'na Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları astı - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'na Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları astı

Beşiktaş Belediyesi, Turkcell Süper Kupa final maçının ertelenmesinin ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adını Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştireceğini açıkladı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı sokağa Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı Fahrettin Paşa' yazılı pankartlar asıldı.

Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı\'na Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları astı
30.12.2023 - 05:38,
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Beşiktaş Belediyesi tarafından, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa final maçı öncesinde organizasyonda yaşanan bazı aksaklıklar nedeniyle iptal edilerek ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın adının Fahreddin Paşa Sokağı olarak değiştirileceğini açıklanmıştı. Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı sokağa Beşiktaş Belediyesi tarafından Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı Fahrettin Paşa' yazılı pankartlar asıldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa Final maçı ileri bir tarihe ertelenmişti. Yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Akasyalı Sokağın isminin değiştirileceğini açıklamıştı. Açıklamanın ardından gece saatlerinde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı sokağa Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ile 'Çöl kaplanı' lakabıyla anılan Ömer Fahreddin Türkkan Paşa'nın fotoğrafının bulunduğu 'Çöl Kaplanı Medine Kahramanı Fahrettin Paşa' yazılı pankartlar asıldı.

Öte yandan, bazı taraftarlar ise başkonsolosluğun önüne gelip "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" yazılı pankart açtı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediyesi, Fahreddin Paşa Sokağı'na Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları astı - Son Dakika
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