Beşiktaş Belediyesi İzmir'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Katılıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi İzmir'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Katılıyor

Beşiktaş Belediyesi İzmir\'deki Yangın Söndürme Çalışmalarına Katılıyor

Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, İzmir'de çıkan ve yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere gece yola çıktı.

17.08.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, İzmir'de çıkan ve yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere gece yola çıktı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınına müdahale çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.  Beşiktaş Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına katılmak için İzmir'e arama kurtarma ekiplerini gönderdi.

Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı arazözler ve afet destek ekibi, Başkan Rıza Akpolat'ın talimatıyla yangın bölgesine doğru yola çıktı. Başkan Akpolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan yangına müdahale için arazözlerimiz ve afet destek ekibimiz yola çıktı. İnanıyorum ki güzel İzmirimiz daha fazla zarar görmeden, dayanışma içinde yangını kontrol altına alacağız. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Yüreklerimiz sizinle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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