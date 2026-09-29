Beşiktaş Etiler'de lisenin istinat duvarı yağmur sonrası sitenin bahçesine çöktü - Son Dakika
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Beşiktaş Etiler'de lisenin istinat duvarı yağmur sonrası sitenin bahçesine çöktü

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Beşiktaş Etiler\'de lisenin istinat duvarı yağmur sonrası sitenin bahçesine çöktü
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İstanbul'da dünden beri etkili olan yağmurun ardından Beşiktaş Etiler Zeytinoğlu Caddesi'ndeki İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir bölümü sitenin bahçesine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı, çöken bölüm güvenlik şeridiyle kapatıldı.

BEŞİKTAŞ'ta etkili olan yağmurun ardından bir lisenin istinat duvarı sitenin bahçesine doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarın çöken bölümüne güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

İstanbul'da dünden beri etkili olan yağmur nedeniyle Etiler Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan Beşiktaş'taki İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir kısmı, dün sabah saatlerinde çöktü. Çökme nedeniyle duvardan kopan beton ve moloz parçaları sitenin arka bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından site bahçesinin ilgili bölümüne güvenlik şeridi çekildi; çöken bölüm kapatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beşiktaş Etiler'de lisenin istinat duvarı yağmur sonrası sitenin bahçesine çöktü - Son Dakika
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