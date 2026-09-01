Beşiktaş Meydanı'nda trafik polislerinden dron destekli yaya geçidi denetimi - Son Dakika
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Beşiktaş Meydanı'nda trafik polislerinden dron destekli yaya geçidi denetimi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İHA Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş Meydanı'ndaki yaya geçidinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Uygulamada sürücülere yayalara ilk geçiş hakkını vermeleri için sesli anonslar yapıldı, "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı broşürler dağıtıldı. Yaya Bartu Erdinç, dronlu denetimlerin faydalı olduğunu, sürücülerin polisten kaçabildiğini ancak dronlardan kaçamayacağını söyledi.

Beşiktaş'ta, trafik polislerince dron destekli "yaya geçidi" denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ile sivil trafik polislerince, Beşiktaş Meydanı'ndaki yaya geçidinde denetim noktası oluşturuldu.

Ekipler, sürücülerin dikkatini daha üst düzeye çıkarmak amacıyla yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla denetim yaptı.

Denetim noktasında drondan yapılan sesli anonslarla yayaların can güvenliği için sürücülerden trafik kurallarına uymaları istendi.

Uygulamada polis ekiplerince, sürücülere "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazılı bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Yayalardan Bartu Erdinç, trafik kurallarına ve ışıklara her zaman dikkat ettiğini belirterek, "Son zamanlarda dron ile yapılan denetimlerin de oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta bazı sürücüler polisten kaçabiliyor ama dronlardan kaçmaları imkansız." dedi. ???????

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İhlas Haber Ajansı, Beşiktaş Meydanı, Teknoloji, Güvenlik, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş Meydanı'nda trafik polislerinden dron destekli yaya geçidi denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Meydanı'nda trafik polislerinden dron destekli yaya geçidi denetimi - Son Dakika
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