(İSTANBUL) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'taki karşılaşma saat 21.45'te başladı. Direnç Tonusluoğlu'nun yönettiği müsabakayı İmmobile ve Gedson Fernandes'in attığı gollerle Beşiktaş 2-0 kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro İmmobile'nin penaltıdan attığı golle 1-0 siyah beyazlıların üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Sivasspor karşısında kalesini gole kapatmayı başaran Beşiktaş 89. dakikada Gedson Fernandes'in attığı golle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında gol sesi çıkmayınca Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş, Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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