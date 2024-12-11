Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olan polislerin yağlı boya tablosu yapıldı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olan polislerin yağlı boya tablosu yapıldı

İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlediği saldırıda şehit olan 39 polis memurunun yağlı boya tablosu yapıldı.

11.12.2024 17:17
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İstanbul'da, terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Bursaspor maçının ardından düzenlediği saldırıda şehit olan 39 polis memurunun yağlı boya tablosu yapıldı.

Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit düşen 39 emniyet mensuplarının yağlı boya tablolarını yaptı.

Öğrencilerin eserleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin eserlerini tek tek inceledi, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Yıldız, saldırıda şehit olan herkesi rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Şehitlerin gerçek birer kahraman olduğunu belirten Yıldız, "Bu konuda Güzel Sanatlar Lisesinin yaptığı çalışmalarda, şehitlerimizi tekrar yanı başımızda hatırlama ve görme vesilesi oldu. Çok da güzel çalışma yapmışlar. Genç kardeşlerine tebrik ediyorum. Kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

Terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlediği saldırıda, 39'u emniyet mensubu 46 kişi şehit olmuştu. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, hastanedeki tedavi süreci devam ederken 7 Mayıs 2019'da hayatını kaybetmiş, Ateş'in şehit olmasıyla saldırıda ölenlerin sayısı 47'ye yükselmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olan polislerin yağlı boya tablosu yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olan polislerin yağlı boya tablosu yapıldı - Son Dakika
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