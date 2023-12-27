 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ta araç fren yerine gaza basınca sürücü apartman boşluğuna düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta araç fren yerine gaza basınca sürücü apartman boşluğuna düştü

Beşiktaş'ta aracını park eden sürücü, fren yerine gaza basınca yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Beşiktaş\'ta araç fren yerine gaza basınca sürücü apartman boşluğuna düştü
27.12.2023 - 13:06,  Güncelleme: 13:08
Abone Ol

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta aracını park ettiği sırada fren yerine gaza basan sürücü yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Turizm Sitesi Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Özgül Tuygun otomobilini park ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından aracından çıkarıldı.Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman boşluğuna düşen araç ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Apartman sakini Özcan Arslan "Bizim burada komşumuz. Gelirken herhalde frene basmayı unuttu veya ayağı takıldı herhalde. İndi aşağıya. Pedalları da karıştırmış olabilir. Yokuştan aşağıya inerekten buraya gelmiş. Biz evde oturuyorduk. Ses duyunca dışarıya çıktık. İtfaiye ve sağlık ekibini çağırdık. Yaralıyı aldılar götürdüler. Tek başına kadın sürücüydü." dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Olaylar, İstanbul, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta araç fren yerine gaza basınca sürücü apartman boşluğuna düştü - Son Dakika


13:11
Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var

Son Dakika
13:11 Nijerya'da petrol boru hattı patlaması: 20 ölü
12:47 Taraftar kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızı Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:36:34. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta araç fren yerine gaza basınca sürücü apartman boşluğuna düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement