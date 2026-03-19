Beşiktaş'ta Asma Tavan Çöktü - Son Dakika
19.03.2026 13:31
Beşiktaş'ta bir balıkçıda aileyken asma tavanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Aile şikayetçi.

BEŞİKTAŞ'ta bir balıkçıda bebekli aile yemek yediği sırada asma tavan üzerlerine çöktü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan aile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Lokmamı ağzıma götürürken asma tavan üzerimize çöktü. Bize 'doğal afet' denildi, yardım edilmedi" dedi.

Olay, 16 Mart Pazar günü saat 18.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde yemek yemek için balıkçıya giden Oğuz Özacar (42), eşi Kübra Kayhan Özacar (33) ve 1 yaşındaki kızları Ö.A.Ö., oturdukları sırada işletmenin asma tavanı üzerlerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaralanan aile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Oğuz Özacar ile eşi Kübra Kayhan Özacar'ın vücutlarının çeşitli yerlerinde şişlikler oluştuğu öğrenilirken, 1 yaşındaki çocuk Ö.A.Ö.'nün tedbir amaçlı gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi. Oğuz Özacar'ın işletme sahibinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

'HEM BENİM HEM EŞİMİN HEM DE BEBEĞİMİZİN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Olayla ilgili konuşan Kübra Kayhan Özacar, "Yemek sipariş ettik. Siparişten yaklaşık 20 dakika sonra lokmamı ağzıma götürürken başımıza etrafı demirlerle kaplı asma tavan çöktü. Hem benim hem eşimin hem de bebeğimizin üzerine düştü. Bebeğimiz puset içindeydi ancak puset de hasar gördü ve kafasına darbe aldı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Hepimiz darbe aldık, çok mağduruz. Lokanta sahiplerinin bize yaklaşımı iyi değildi. Dışarı çıktıktan sonra kendilerine ulaştım. Bize yardım edilmedi. 'Kusura bakmayın' denilmesi yerine 'Doğal afet, ne yapalım' denildi. Çok şaşkınım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

