Beşiktaş'ta Çete Saldırısı: 14 Lüks Araç Yakıldı, Villa Kurşunlandı
Beşiktaş'ta Çete Saldırısı: 14 Lüks Araç Yakıldı, Villa Kurşunlandı

08.04.2026 12:56
İstanbul Beşiktaş'ta pazar gecesi yaşanan yangın ve kurşunlama saldırısının arkasında, cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan liderliğindeki 'Şapkalılar' çetesinin olduğu belirlendi. Saldırılar, çetenin bir gece kulübü nedeniyle işletmeci Selçuk Kürkoğlu ile yaşadığı husumetten kaynaklandı.

İstanbul Beşiktaş'ta pazar gecesi 14 lüks aracın yandığı yangın ve villa kurşunlama saldırısına ilişkin soruşturma detayları ortaya çıktı. Dosyaya göre saldırının arkasında, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan ve Fatih'te esnafa baskı kurduğu öne sürülen, cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan'ın liderliğindeki 'Şapkalılar' çetesi bulunuyor. Husumetin, çetenin Beşiktaş'taki bir gece kulübü nedeniyle işletmeci Selçuk Kürkoğlu ile karşı karşıya gelmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Kendisini 'Şapkalılar' çetesinin yöneticilerinden Diyar Altunkaynak olarak tanıtan bir kişi, Selçuk Kürkoğlu ile telefonda tartıştı. Çetenin gece kulübü için haraç talebinde bulunmadığını savunmasına rağmen görüşme kısa sürede küfür ve tehditlere dönüştü. Saatler sonra, 04.30 sıralarında kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, Kürkoğlu'nun sevgilisi Dilek Karmuk'a ait araç kiralama şirketine gelerek iş yerini ateşe verdi. Benzin dökülerek çıkarılan yangında galerideki 14 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Kundaklamadan dakikalar sonra aynı şüpheliler bu kez Levent'teki villaya yöneldi. Eve peş peşe ateş açan saldırganların ardından olay yerinde 7 boş kovan bulundu, 5 merminin villaya isabet ettiği tespit edildi. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Selçuk Kürkoğlu, saldırı talimatını veren kişinin Türkiye'de olmadığını öne sürerek, 'Kimseye verecek bir lira paramız yok. Bu tür tehditlere karşı herkes emniyete ve savcılığa başvursun' dedi. İstanbul Emniyeti şüphelileri arıyor.

İstanbul Beşiktaş, Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Beşiktaş, Cezaevi, Selçuk, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Çete Saldırısı: 14 Lüks Araç Yakıldı, Villa Kurşunlandı - Son Dakika

Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
Ateşkes sonrası İsrail fena karıştı: Felaket
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Çete Saldırısı: 14 Lüks Araç Yakıldı, Villa Kurşunlandı - Son Dakika
