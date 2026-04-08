Beşiktaş'ta Çete Saldırısı: 14 Lüks Araç Yakıldı, Villa Kurşunlandı

İstanbul Beşiktaş'ta pazar gecesi 14 lüks aracın yandığı yangın ve villa kurşunlama saldırısına ilişkin soruşturma detayları ortaya çıktı. Dosyaya göre saldırının arkasında, Beyoğlu, Şişli, Eyüpsultan ve Fatih'te esnafa baskı kurduğu öne sürülen, cezaevi firarisi Volkan Ramazan Ayhan'ın liderliğindeki 'Şapkalılar' çetesi bulunuyor. Husumetin, çetenin Beşiktaş'taki bir gece kulübü nedeniyle işletmeci Selçuk Kürkoğlu ile karşı karşıya gelmesinden kaynaklandığı belirlendi.

Kendisini 'Şapkalılar' çetesinin yöneticilerinden Diyar Altunkaynak olarak tanıtan bir kişi, Selçuk Kürkoğlu ile telefonda tartıştı. Çetenin gece kulübü için haraç talebinde bulunmadığını savunmasına rağmen görüşme kısa sürede küfür ve tehditlere dönüştü. Saatler sonra, 04.30 sıralarında kasklı ve siyah giyimli iki şüpheli, Kürkoğlu'nun sevgilisi Dilek Karmuk'a ait araç kiralama şirketine gelerek iş yerini ateşe verdi. Benzin dökülerek çıkarılan yangında galerideki 14 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Kundaklamadan dakikalar sonra aynı şüpheliler bu kez Levent'teki villaya yöneldi. Eve peş peşe ateş açan saldırganların ardından olay yerinde 7 boş kovan bulundu, 5 merminin villaya isabet ettiği tespit edildi. Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Selçuk Kürkoğlu, saldırı talimatını veren kişinin Türkiye'de olmadığını öne sürerek, 'Kimseye verecek bir lira paramız yok. Bu tür tehditlere karşı herkes emniyete ve savcılığa başvursun' dedi. İstanbul Emniyeti şüphelileri arıyor.