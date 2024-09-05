Beşiktaş'ta Eski Eşini Öldüren Funda Demirci'nin Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta Eski Eşini Öldüren Funda Demirci'nin Yargılanmasına Başlandı

Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı öldürdüğü iddia edilen Funda Demirci, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmaya başladı. Duruşmada, Demirci olayla ilgili susma hakkını kullandı ve 'Ben yapmadım' dedi. Mahkeme, sanığın akıl sağlığına dair rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. İddianamede, Demirci'nin cinayetten önce eski eşine yönelik nefret içerikli mesajlar gönderdiği belirtiliyor.

05.09.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen Funda Demirci'nin, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Funda Demirci ile maktul Mustafa Çapar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Demirci, mahkeme heyeti başkanının olayın nasıl olduğunu anlatmasına ilişkin sorularına cevap vermeyerek bir süre sessiz kaldı.

Demirci daha sonra "Ben yapmadım." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının, "Önceki ifadende 'Bir insanın yaşama hakkını elinden aldığım için pişmanım.' demişsin, kabul ediyor musun?" sorusu üzerine sanık Demirci, "Ben öyle bir şey söylemedim." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti başkanı, sanıktan olaya ilişkin bilgisini ve hatırladıklarını sordu.

Sanık Demirci, maktulden şiddet gördüğünü ve olay anında bıçak kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını savundu.

Bu sırada sanığın avukatı Süleyman Canacankatan söz isteyerek, "Davanın en başında, savcılık aşamasından sonra müvekkille cezaevinde görüştük ve sürekli bu şekildeydi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) rapor aldırılması gerekir. İfadesi alınacak durumda değildir." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını karar verdi.

Sanık Demirci'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Eylül 2023'te Etiler Polis Merkezi'ne maktul Mustafa Çapar'ın Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar Sokak'taki ikametinde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı geldiği, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede ifadesine yer verilen maktulün ve sanığın oğlu Mete Çapar'ın beyanında, annesi Funda Demirci ile babasının 2021'de boşandıkları ancak annesinin dönem dönem evlerine gelerek kaldığı bilgisi veriliyor.

Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan Çapar'ın, gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği anlatılıyor.

İddianamede, soruşturma devam ederken sanığın susma hakkını kullandığı, cinayetten önce kardeşi Murat Demirci'ye, maktul eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği ile terapi aldığına işaret ediliyor.

Funda Demirci'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu alınmasının talep edildiği belirtilen iddianamede, sanığın susma hakkını kullanması ile kardeşine, eski eşine nefret içerikli ses kayıtları göndermesinin, Demirci'nin cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği vurgulanıyor. .

İddianamede, sanık Funda Demirci'nin "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Beşiktaş, istanbul, Mahkeme, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Mahkeme, Adli Tıp, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Eski Eşini Öldüren Funda Demirci'nin Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 05:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Eski Eşini Öldüren Funda Demirci'nin Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement