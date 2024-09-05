Beşiktaş'ta Eski Eşini Öldüren Funda Demirci'nin Yargılanmasına Başlandı

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Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen Funda Demirci'nin, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Funda Demirci ile maktul Mustafa Çapar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Savunmasını yapması için söz verilen sanık Demirci, mahkeme heyeti başkanının olayın nasıl olduğunu anlatmasına ilişkin sorularına cevap vermeyerek bir süre sessiz kaldı.

Demirci daha sonra "Ben yapmadım." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının, "Önceki ifadende 'Bir insanın yaşama hakkını elinden aldığım için pişmanım.' demişsin, kabul ediyor musun?" sorusu üzerine sanık Demirci, "Ben öyle bir şey söylemedim." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti başkanı, sanıktan olaya ilişkin bilgisini ve hatırladıklarını sordu.

Sanık Demirci, maktulden şiddet gördüğünü ve olay anında bıçak kullanıp kullanmadığını hatırlamadığını savundu.

Bu sırada sanığın avukatı Süleyman Canacankatan söz isteyerek, "Davanın en başında, savcılık aşamasından sonra müvekkille cezaevinde görüştük ve sürekli bu şekildeydi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) rapor aldırılması gerekir. İfadesi alınacak durumda değildir." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyeti olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasını karar verdi.

Sanık Demirci'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 28 Eylül 2023'te Etiler Polis Merkezi'ne maktul Mustafa Çapar'ın Beşiktaş Akat Mahallesi Selçuklar Sokak'taki ikametinde eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı geldiği, bunun üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede ifadesine yer verilen maktulün ve sanığın oğlu Mete Çapar'ın beyanında, annesi Funda Demirci ile babasının 2021'de boşandıkları ancak annesinin dönem dönem evlerine gelerek kaldığı bilgisi veriliyor.

Olay günü annesinin eve geldiğini anlatan Çapar'ın, gece bir ses duyması üzerine salona girdiğini, burada babasını kanlar içinde yerde gördüğünü, daha sonra güvenlik görevlilerinin gelerek babasının boğazına tampon yaptığını söylediği anlatılıyor.

İddianamede, soruşturma devam ederken sanığın susma hakkını kullandığı, cinayetten önce kardeşi Murat Demirci'ye, maktul eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği ile terapi aldığına işaret ediliyor.

Funda Demirci'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu alınmasının talep edildiği belirtilen iddianamede, sanığın susma hakkını kullanması ile kardeşine, eski eşine nefret içerikli ses kayıtları göndermesinin, Demirci'nin cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği vurgulanıyor. .

İddianamede, sanık Funda Demirci'nin "eşini kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.