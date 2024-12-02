Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşlerin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşlerin Arama Çalışmaları Sürüyor

Ayşe ve Velat Can kardeşler, denize düşmesinin ardından 9 gündür aranıyor. Güvenlik kamerası görüntüleri bulundu.

02.12.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ta 9 gündür denizde aranan Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ın sahilde suya düşmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 23 Kasım'da denize düşen iki kardeşi bulmak için Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, denizi hem dalgıçlarla hem de su altı robotuyla tararken kaybolan kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip ediyor.

Bugünkü arama çalışmalarına Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı "Dalgıç-2" gemisi de destek verdi.

Öte yandan iki kardeşin birlikte yürürken denize düşmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ayşe Can'ın yürürken suya düşmesi, kardeşi Velat Can'ın ise onu kurtarmak için denize girmesi yer alıyor.

Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım'da yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldıkları tespit edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, Beşiktaş, istanbul, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşlerin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:54 AVM’lere giriş ücretli mi oluyor Yetkili isimden açıklama var AVM'lere giriş ücretli mi oluyor? Yetkili isimden açıklama var
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:24:06. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşlerin Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.