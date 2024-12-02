Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşlerin Arama Çalışmaları Sürüyor

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Beşiktaş'ta 9 gündür denizde aranan Ayşe Can ile kardeşi Velat Can'ın sahilde suya düşmeleri güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 23 Kasım'da denize düşen iki kardeşi bulmak için Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı, Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, denizi hem dalgıçlarla hem de su altı robotuyla tararken kaybolan kardeşlerin ailesi de arama faaliyetlerini yakından takip ediyor.

Bugünkü arama çalışmalarına Kurtarma ve Sualtı Komutanlığına bağlı "Dalgıç-2" gemisi de destek verdi.

Öte yandan iki kardeşin birlikte yürürken denize düşmeleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Ayşe Can'ın yürürken suya düşmesi, kardeşi Velat Can'ın ise onu kurtarmak için denize girmesi yer alıyor.

Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım'da yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldıkları tespit edilmişti.