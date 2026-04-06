Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı
Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı

06.04.2026 13:43
Beşiktaş'ta bir oto galeri kundaklandı, çiftin villasına silahlı saldırı düzenlendi. 101 suç kaydı mevcut.

BEŞİKTAŞ'TA OTO GALERİNİN KUNDAKLANDIĞI SAHİBİNİN VİLLASININ KURŞUNLANDIĞI ANLAR KAMERADA

Doğan Can CESUR/ - BEŞİKTAŞ'ta işletmeci Selçuk K. (55) ile dini nikahlı olduğu öğrenilen eşi Dilek K.'ye (47) ait araç kiralama şirketi, motosikletle gelen kasklı 2 şüpheli tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Park halindeki 14 araç zarar görürken, şüpheliler aynı gece çiftin yaşadığı villaya da silahlı saldırı düzenledi. Olay yerinde 7 boş kovan bulunurken villaya 5 mermi isabet etti. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, Selçuk K.'nin dün öğle saatlerinde telefonla tehdit edildiği ancak emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü. Çiftin poliste 101 suç kaydı olduğu öğrenilirken, kundaklama ve silahlı saldırı anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 04.30 sıralarında Balmumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle olay yerine gelen kasklı ve siyah giyimli 2 şüpheli, Selçuk K. ve dini nikahlı eşi Dilek K.'ye ait oto galerinin önüne gelerek, iş yerindeki araçlara benzin dökerek kundakladı. Kısa sürede büyüyen alevler park halindeki 14 aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

VİLLASINI DA KURŞUNLADILAR

Kundaklama olayının ardından aynı şüphelilerin bu kez Levent Mahallesi'ndeki çifte ait villaya gittiği belirlendi. Şüpheliler, Selçuk K. ve Dilek K.'nin yaşadığı villaya silahla ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet 9 milimetre çapında boş kovan bulunurken, villaya 5 merminin isabet ettiği tespit edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

KUNDAKLAMA VE SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan oto galerinin benzin dökülerek kundaklandığı anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kasklı ve siyah giyimli 2 kişiden birinin oto galeriye benzin döktüğü ardından da ateşe verildiği anlar görülüyor; araçlar alev alev yanıyor. Silahlı saldırı görüntülerinde ise villanın önüne gelen şüpheli bir süre sonra silahla ateş açıyor. Şüpheli daha sonra motosikletle kaçıyor.

ÖĞLE SAATLERİNDE TELEFONLA TEHDİT EDİLMİŞ

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Selçuk K.'nin 64 suç kaydı bulunduğu, daha önce çok sayıda dosyadan işlem gördüğü ve bir dönem aranması olduğu gerekçesiyle tutuklandığı, ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Dilek K.'nin ise poliste 37 suç kaydı bulunduğu, suçlarının birçoğunun görevli memura mukavemet olduğu belirtildi. Selçuk K.'nin Pazar günü öğle saatlerinde telefonla aranarak tehdit edildiği, şüphelilere küfürle karşılık vererek telefonu kapattığı, sonrasında ise emniyete şikayette bulunmadığı öne sürüldü.

ÇİFTİN POLİSTE 101 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Diğer yandan Selçuk K.'nin ilçede eğlence mekanları ve araç kiralama şirketi işlettiği, Selçuk K. hakkında bu işletmelerde uyuşturucu kullanımı, gürültü ve yaşı küçük kişilere alkol verildiği iddialarıyla çok sayıda ihbar yapıldığı öğrenildi. Ayrıca Selçuk K.'nin 31 Ekim 2025'te 48 ayrı dosyadan aranmasının olduğu, tutuklandığı ve işlemlerinin ardından serbest kaldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan denetimlerde iş yeri yetkilileriyle polis arasında sık sık gerginlik yaşandığı, Dilek K.'nin denetim yapan ekiplere zorluk çıkardığı ve 'Görevli memura mukavemet' suçundan hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

HAKLARINDA ŞİKAYET OLDUĞU BELİRLENDİ

Ayrıca araç kiralama şirketiyle ilgili dolandırıcılık iddiaları nedeniyle vatandaşların çiftten şikayetçi olduğu, poliste bir çalışanın tehdit edildiğine yönelik şikayetin de bulunduğu öğrenildi. İşletmelerin borcu nedeniyle elektriklerin kesilmek istendiğinde ise, görevlilere mukavemet edildiği, işlemlerin polis eşliğinde gerçekleştirildiği ve sonrasında kaçak elektrik kullanıldığı gerekçesiyle de çift hakkında işlem yapıldığı tespit edildi. Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Beşiktaş, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Kundaklama ve Kurşunlama Olayı - Son Dakika
