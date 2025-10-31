Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Beşiktaş'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

31.10.2025 05:59
Beşiktaş'ta kaza yapan motosiklette sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi ağır yaralandı.

Beşiktaş'ta seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu alt geçitte kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi ise ağır yaralandı. Kaza, saat 02.00 sıralarında Barbaros Bulvarı Balmumcu Alt Geçidi Levent istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, alt geçit içerisinde seyir halindeki motosiklet, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaza yaptı. Kaza sonrası ismi öğrenilemeyen sürücü ve beraberindeki arkadaşı yola savruldu.

MOTOSİKLETTEKİ YOLCU AĞIR YARALANDI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada ağır yaralanan arkadaşı ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışmalar yaparken, polis ekipleri tünelin bir yönünü trafiğe kapattı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

10:28
