Beşiktaş\'ta Motosiklet Kazası

BEŞİKTAŞ'ta iki motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Kazada yola savrularak yaralanan 2 motosiklet sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş istikametine giden 34 NAL 106 plakalı motosiklet sürücüsü ile karşı yönden gelen 34 MZY 238 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Yola savrulan sürücüleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Çırağan Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza yapan motosikletlerin kaldırılmasının ardından trafik yeniden açıldı.

Öte yandan kaza yapan motosiklet sürücüleri yerde yatarken vatandaşların yardım ettiği anlar cep telefonu kamarasıyla görüntülendi.