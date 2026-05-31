Beşiktaş'ta Tekne Yangını

Beşiktaş'ta teknede çıkan yangına karadan ve denizden müdahale ediliyor.
Bebek Sahili'nde 27 metre uzunluğundaki bir teknenin makine bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına karadan ve denizden müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlü çekti.
