Beşiktaş'ta hafriyat kamyonunun çarptığı 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Barbaros Bulvarı'ndan Emirhan Caddesi'ne dönen Ekrem A. yönetimindeki 34 DP 9125 plakalı hafriyat kamyonu, Suzan Tuna K'ya (80) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Beşiktaş'ta Trafik Kazası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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