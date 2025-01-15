Beşiktaş'ta Yangın: Bir İşçi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yangın: Bir İşçi Dumandan Etkilendi

Beşiktaş\'ta Yangın: Bir İşçi Dumandan Etkilendi

Akat Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi.

15.01.2025 14:49
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Beşiktaş'ta inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında bir işçi dumandan etkilendi.

Akat Mahallesi Yeşim Sokak'ta bulunan bir inşaattaki işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağa şerit çekip güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir işçiye ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle konteynerde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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