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Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit polis memurunun annesi de hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit polis memurunun annesi de hayatını kaybetti

İSTANBUL Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter İke (73), tedavi gördüğü hastanede yaşamsını yitirdi.

Beşiktaş\'taki bombalı saldırıda şehit polis memurunun annesi de hayatını kaybetti
16.12.2023 - 15:07,
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İSTANBUL Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter İke (73), tedavi gördüğü hastanede yaşamsını yitirdi.

Beşiktaş'ta düzenlenen hain saldırıda şehit düşen polis memuru Yasin İke'nin annesi Yeter İke, bir süredir nefes darlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Dün akşam saatlerinde Yeter İke, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İke'nin cenazesi ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Yeter İke için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İke'nin ailesi ve yakınları katıldı. Yeter İke, kılınan namazın ardından Eski Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: DHA
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