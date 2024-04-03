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Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul Beşiktaş'ta bulunan gece kulübünde çıkan yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan yeni görüntülerde, gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar görülüyor. Yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

03.04.2024 13:21
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Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin ölümüne neden olan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta bulunan gece kulübündeki yangınına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yeni görüntüler paylaşıldı.

İstanbul İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangına ilişkin görüntülerde gece kulübünün içinde oluşan ağır hasar dikkati çekiyor.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı çıkan yangında, 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş\'taki gece kulübünde çıkan yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: AA

İstanbul, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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