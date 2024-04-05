Beşiktaş\'ta yaşanan yangınla ilgili ön rapor açıklandı

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Beşiktaş'ta 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübündeki yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, alanında uzman bilirkişilere hazırlatılan ön raporun detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili başlattığı soruşturma çerçevesinde savcılık dosyasına sunulan ön bilirkişi raporunda, şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine yer verildi.

Gece kulübünün sahibi şüpheli Ş.Ş. ifadesinde, söz konusu yerde kiracı olduğunu, ramazandan önce bir mimarlık ofisiyle görüştüğünü, ardından iş yerine gelerek projeyi çizdiklerini söyledi.

Mimarlarla sadece proje üzerinde anlaştıklarını ifade eden Ş.Ş, geri kalan işleri, daha önce de iş yaptırdığı K.E. ve R.A'ya vermek istediğini, bu kişilerle iş yerinde görüştüğünü, ardından da şüpheliler İ.B. ve M.M.C. ile görüşme yaptıklarını kaydetti.

Şüphelilerden K.E. ile 12 milyon liraya anlaştıklarını belirten Ş.Ş, iş yerinde son 3 gün sahneyi düzenleyen ustaların da çalışmaya başladığını anlattı.

Gece kulübünün ortağı şüpheli F. D. ise ifadesinde, ücretli öğretmen olarak çalıştığını, gece kulübünde herhangi bir pozisyonda görev yapmadığını öne sürdü.

Kulübün sahibi eniştesi Ş.Ş'nin borçları nedeniyle yaklaşık 3 yıl önce kağıt üstünde iş yerinin oranını bilmediği bir ortaklığını üzerine aldığını söyleyen F.D, ortak olduktan sonra buraya gitmediğini ve eniştesinin borçları bittiğinde hissesini kendi üzerine alacağını anlattı.

"Yan taraftaki mağazaya açılan kapıdan kendimizi dışarıya attık"

Gece kulübünün ortaklarından şüpheli M.M.C. ise yaklaşık 2 yıldır kulübün satın alma ve ön muhasebe bölümünde çalıştığını, iş yerinin yüzde 50 ortağı olduğunu, diğer hissedarların da Ş.Ş. ve F. D. olduğunu söyledi.

Ş.Ş'nin 2018'de iflas ederek şirketini kapattığını, şirketin borçlarından dolayı gece kulübünün yüzde 50 hissesini almasını istediğini, kendisini uzun süredir tanıdığı için teklifi kabul ettiğini anlatan M.M.C, "Olay günü iş yerinde muhasebe kısmında çalıştığım esnada odamın kapısı hatırladığım kadarıyla K.E. tarafından çalındı. K.E, 'Abi yangın var herhalde.' dedi. Hemen odamdan dışarıya çıktım. Kulübün arka iç giriş kısmında marangoz olarak çalışan E.E'nin elindeki yangın tüpü ile yangına müdahale ettiğini gördüm. Sonra ofise geri girdim. Bu esnada elektrikler gitti." diye konuştu.

M.M.C, her yeri yoğun duman kapladığını, muhasebenin yanındaki ofisten yan taraftaki mağazaya açılan bir kapı olduğunu, bu kapının anahtarının odasında bulunduğunu ifade ederek, "Anahtarı cep telefonu marifetiyle bulunduğu yerden aldım. Kapıyı açacağım esnada S.A. ve K.E. yanıma geldi. Kapıyı açarak kendimizi dışarıya attık. İş yerinde yoğun duman ve ateş olması sebebiyle içeriye girip müdahalede bulunamadık." dedi.

"Ekiplerle içeriye girdim"

İş yeri çalışanlarından A.A.P ise olay günü evde olduğunu, bekçinin arayarak yangın çıktığını haber vermesi üzerine olay yerine geldiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerine içeriyi bildiğini ve kendilerine yardım edebileceğini söylediğini ve ekiplerle içeriye girdiğini anlatan A.A.P, "Bir itfaiyecinin oksijen maskesini taktım ve onlarla içeri girdim. Girer girmez beni tekrar dışarı çıkardılar. Hava tüpümün bittiğini söylediler. Yeni tüple birlikte yeniden içeri girdim. Yangın yoktu ancak hiç görüş mesafesi de yoktu. Biraz ilerledikten sonra üst kattan koluma yanan bir tahta düştü. Beni yine can güvenliğimden dolayı dışarıya çıkardılar. Bir süre sonra içeriden çok sayıda insan çıkardılar. Bu insanların yüzleri kapkaraydı ancak yanık değildi. Ambulanslarla hastaneye götürdüler. Torbalarla cesetler de çıkardılar." dedi.

Gece kulübü çalışanı şüpheli İ.Ş. de ifadesinde, 7 yıldır söz konusu yerde çalıştığını, iş yeri sahiplerinin M.M.C, Ş.Ş. ve F. D. olduğunu, ramazan dolayısıyla mekanın kapalı durumda bulunduğunu, iş yeri sahiplerinin kararıyla 11 Mart'tan itibaren tadilata başlandığını söyledi.

Yangın çıktığını duyduktan sonra iş yerine gittiğini, içeride kimin olduğunu, kimlerin çalışma yaptığını bilmediğini aktaran İ.Ş, kulüpte çalıştığını söyleyince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğünü anlattı.

"Ben de mağaza kapısından dışarıya çıktım"

İş yerinde kasiyer olarak çalıştığını belirten şüpheli S.A. ise olay günü burada çalışan arkadaşlarından E.E. ile iş yerine geldiklerini, arkadaşları M.M.C. ve K.Y. ile üst kattaki muhasebe ofisinde kahvaltı yaptıkları sırada kapının şiddetli şekilde çalındığını kaydetti.

Kapıda gece kulübünün tadilat işini yapan K.E'nin olduğunu, kendilerine yangın çıktığını söyleyerek şoka girdiğini aktaran S.A, "Alt kata baktım. Tadilat işi yapan ustaların yangın tüpleriyle yangını söndürmeye çalıştıklarını gördüm. Bu sırada elektrikler kesildi. İş yerini duman kapladı. Alev görmedim. Odada bulunan bilgisayarımı ve telefonumu aldım. M.M.C. dışarı çıkmam için bana yardımcı oldu. Ben de mağaza kapısından dışarıya çıktım. Odada bulunan hepimiz dışarı çıktık." dedi.

Çağsan Teknik Metal sahibi şüpheli Ç.A. da polis merkezinde verdiği ifadede, yaklaşık 10 yıldır tanıdığı metal mobilya işi yapan K.E'nin kendisine Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat işi yapılacağını söyleyerek katılıp katılmayacağını sorduğunu, kabul etmesi üzerine iş yeri sahipleriyle görüştüklerini anlattı.

Tadilatla ilgili konuşmayı daha çok şüpheli K.E'nin yaptığını, kendisinin sadece teknik konularda bilgi verdiğini söyleyen Ç.A, kulübün metal işlerini K.E. ile birlikte yapmaya karar verdiklerini, iş yerini incelemeye gittiklerini ve tadilat yapılacak yerlere baktıklarını anlattı.

İnceleme sırasında kulüptekilere, yanıcı maddeleri almalarını ve kendilerine çalışma ortamı sağlamaları gerektiğini söylediğini savunan Ç.A, "Bir hafta sonra K.E. ile malzemeleri iş yerine götürdük. Kendilerine eksikleri söyledik. Biz de projemize başladık. Yaklaşık 15 gün tadilat işine devam ettik. Olay günü alt katın işlemlerini bitirmiştik. Üst katı daha sonra yapacaktık. Ben dün iş yerine gitmedim. K.E. oradaydı. Sürekli aradım ve işle ilgili konuştuk. En son konuşmamızda bana, 'Burada alev topu gibi büyük bir yangın oluştu. Çok hızlı gelişti, ortalık çok kötü, ne yapacağız?' dedi. Kendisi ve bizim Suriye uyruklu çalışanımız iş yerinin üst katındaymış." dedi.

Detay Design Mobilya Taraşım Limited Şirketi sahibi şüpheli K.E. ise gece kulübünün teknik işlerinden sorumlu olarak bildiği kişiyle görüştüğünü, ilk etapta kendi firmalarının 17 gün çalıştığını, işin yetişmeyeceği düşüncesi oluşunca mobilyacıların da işe başladıklarını söyledi.

Şüpheli K.E. ifadesinde şunları kaydetti:

"İş yerinin alt katının çıkış kapısından dumanlar çıkmaya başladı. Bunu alevler takip etti. Alevlerden binanın 3. katındaki pencereler patladı. İçeride kalanlara yardım etmek istedik ancak o kadar yoğun bir duman vardı ki yanlarına yaklaşmak bile mümkün değildi. Bu yüzden beklemeye başladık. Birkaç dakika sonra itfaiye geldi. Yaklaşık 15-20 dakika sonra yangın tamamen söndü. Sonra ceset torbalarıyla iş yerinden çalışanların cesetlerini çıkarmaya başladılar. Orada genellikle her gün 12-13 kişi çalışıyorduk. Ancak o gün iş yeri çalışanlarının da olay yerinde olduğunu, sahneciler ve ahşapçıların sayısının çok fazla olduğunu gördüm. Bu yüzden ölü sayısının fazla olduğunu düşünüyorum."

Yüksek ısı ve karbonmonoksit gazı etkisi

Raporun değerlendirme bölümünde, kulübün tüm kısımlarında aynı anda çalışma yapıldığı için çok fazla çalışanın içeride olduğu belirtildi.

Yangına ilk olarak çalışanlar tarafından müdahale edildiği, ancak boş olan yangın tüplerinden de anlaşıldığı üzere başarı sağlanamadığı kaydedilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Bir dakikadan bile az bir süre içerisinde yangının çok hızlı bir şekilde büyümesi ile çıkış yolu kapı tarafının alevlerle kesilmiş olması, insanların kendilerini kurtarmak maksadıyla salonun iç kısımlarına ve yukarı katlara doğru kaçmaları, yangın hakkında bilinçli olmadıkları için ısının ve alevlerin yukarı kısımlarda daha etkili olabileceğini düşünemediklerinden ve iş yeri hakkında tam bilgi sahibi olmadıkları anlaşıldığından, yukarı kısımlarda mahsur kalan 29 çalışanın yangın esnasında oluşan yüksek ısı ve karbonmonoksit gazından etkilenerek eks oldukları tahmin edilmektedir."