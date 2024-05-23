Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika
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Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı

Beşiktaş, Trabzonspor\'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazandı

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek şampiyon oldu. Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Al Musrati'nin golleriyle Beşiktaş, kupayı 11. kez müzesine götürdü. Trabzonspor'un golleri ise Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'den geldi.

23.05.2024 23:19
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(ANKARA) - Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Rachid Ghezzal, Salih Uçan ve Al Musrati'nin golleriyle Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı 11. defa müzesine götürdü.

Trabzonspor'un golleri ise Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'den geldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandı - Son Dakika

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