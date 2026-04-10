Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'u Konuk Edecek

Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın perdesi İstanbul'da açılacak. Derbiden mağlup ayrılan ve ilk 3 sıra hedefinin gerisinde kalan Beşiktaş, geçen hafta aldığı galibiyetle tehlikeli bölgeden uzaklaşan Hesap.com Antalyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe karşısında 1-0 kaybeden Sergen Yalçın'ın öğrencileri 52 puanda kaldı. Siyah-beyazlılar 63 puanlı Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 11 puan gerisinde yer alırken 5. sıradaki Göztepe'nin de 6 puan üzerinde bulunuyor.

Kalan haftalarda Beşiktaş için lig maçları kadar Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performans da önem taşıyacak. Beşiktaş'ta hem sarı kart cezalısı olan hem de sakatlığı bulunan Wilfred Ndidi mücadelede formasından uzak kalacak. Fenerbahçe derbisinin ardından tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou ile tedbirsiz olarak sevki gerçekleştirilen Vaclav Cerny'nin maçta forma giyip giymeyeceği karar açıklandıktan sonra belli olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın da tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ta 6 oyuncu ise Antalyaspor maçı öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçında cezalı olacak. Tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen Emmanuel Agbadou da ceza sınırında yer alıyor.

Hesap.com Antalyaspor ise geçen hafta evinde İkas Eyüpspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 28'e yükseltti. Böylece düşme hattının 5 puan üzerine çıkan Akdeniz ekibi kalan maçlarda da bu çizgisini korumaya çalışacak. Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor. Ligin ilk devresindeki karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 3-1 kazanmıştı. Sami Uğurlu ise daha önce Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor'da görev yaparken Beşiktaş'a karşı hiç kaybetmedi.

Beşiktaş Park Stadı'nda cuma akşamı saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmadan öne çıkan notlar arasında, Antalyaspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını 4-2 kazanan Beşiktaş'ın rakibini üst üste 2+ iç saha karşılaşmasında yendiği son seriyi Mart 2016-Ağustos 2017 arasında yakaladığı (3G) ve sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Antalyaspor'un rakibinden puan alamadığı son Süper Lig sezonunu 2017/18'de yaşadığı belirtiliyor.