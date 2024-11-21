Besni'de Filistin İçin Kermes Düzenlendi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde İHH ilçe temsilciliği tarafından İsrail'in saldırıları altındaki Filistin yararına kermes düzenlendi.

Besni Millet Bahçesinde düzenlenen kermese vatandaşlar ilgi gösterdi. Kermese ilişkin açıklamada bulunan İHH Besni İlçe Temsilcisi Ramazan Yaldız, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına destek olmak istediklerini belirtti.

Hava şartlarına rağmen kermese vatandaşların ilgi gösterdiğini ifade eden Yaldız, kermesin 23 Kasım Cumartesi gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Yaldız, kermesten elde edilecek gelirin Filistin halkına ulaştırılacağını sözlerine ekledi.