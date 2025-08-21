Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.Ç. idaresindeki 02 ABE 747 plakalı otomobil, karşı yönden gelen H.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobille Kozluca virajında çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
