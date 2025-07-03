Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 02 DF 836 plakalı hafif ticari araç, Merinos Kavşağında C.K. idaresindeki 02 AFJ 233 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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