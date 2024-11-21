Beton Mikseri Devrildi, 2 Yaralı

Niğde'de beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.K. (42) idaresindeki 51 ACV 478 plakalı beton mikseri, Atatürk Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki R.U. (28), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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