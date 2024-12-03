BEUN'dan Otizmli Bireylere Destek Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BEUN'dan Otizmli Bireylere Destek Protokolü

BEUN\'dan Otizmli Bireylere Destek Protokolü

Zonguldak BEUN, otizmli bireyler için sosyal etkinlikler düzenlemek amacıyla protokol imzaladı.

03.12.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Aile ve Sosyal Hizmetler ile Gençlik ve Spor il müdürlükleri arasında işbirliği protokolü imzalandı.

BEUN Rektörlüğü Senato Salonu'nda gerçekleştirilen törende, üniversitenin ilgili birimlerince kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel faaliyetlerin ortak çerçevede düzenlenmesi hususunda işbirliği yapıldı.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, imza töreninde yaptığı konuşmada, kayda değer etkinlikler ortaya koymayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bu protokol çerçevesinde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle otizmli bireylerimizin toplumla daha yakın ilişki kurmasına olanak tanıyacağız. Üniversite olarak sadece akademik anlamda değil, sosyal sorumluluk projelerimizle de kültürel, sanatsal, sportif alanlarda öncü akademik kurum olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolün imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü törenle kutlandı

Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Tören sırasında özel eğitim öğrencileri, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, yaptığı konuşmada, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, özellikle sağlık raporu ve medikal malzeme temininde daha fazla destek beklediklerini kaydetti.

Özel çocuklardan Kaymakam Yapıcı'ya ziyaret

Karadeniz Ereğli ilçesinde özel gereksinimli çocuklar ve kurum müdürleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı ziyaret etti.

Yapıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz parçası olduğunu, onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Rektör Özölçer'den Dünya Engelliler Günü mesajı

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özölçer, mesajında, köklü medeniyetlerinin temelinde ayrışma değil, birlik, beraberlik ve bütünlük ruhunun olduğuna dikkati çekti.

Her dönemde engelli öğrencilerin ve personelin yaşam kalitesini artırmak, hiçbir şekilde mağduriyet yaşamamaları için tüm imkanlarla yanlarında olmayı sürdüreceklerini bildiren Özölçer, engellilerin gününü kutladı.

Kaynak: AA

Bülent Ecevit Üniversitesi, zonguldak, Güncel, Eğitim, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEUN'dan Otizmli Bireylere Destek Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:33 İstanbul’da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt İstanbul'da en fazla kriminal olayın yaşandığı ilçe 22 bin 92 suçla Esenyurt
14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:36 CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı CHP lideri Özel, kürsüye bir çanta dolusu parayla çıktı
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:52 Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
21:09 Muhalifler Hama’da 8 kasabayı daha aldı İşte Suriye’deki son durum Muhalifler Hama'da 8 kasabayı daha aldı! İşte Suriye'deki son durum
21:09 Kenan Yıldız’a dünya devi talip oldu Kenan Yıldız'a dünya devi talip oldu
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 16:49:49. #1.12#
SON DAKİKA: BEUN'dan Otizmli Bireylere Destek Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.