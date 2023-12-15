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Beyaz Perde ile Çocuğunu Anlamak Projesi Etkinliği - Son Dakika
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Beyaz Perde ile Çocuğunu Anlamak Projesi Etkinliği

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 'Beyaz Perde ile Çocuğunu Anlamak' projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğrencilere etkinlik düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi sinema salonunda 'Her Çocuk Özeldir' isimli film gösterildi. Filmde, özel bir öğrencinin dışlanmasını ve onun aslında özel bir çocuk olduğunu anlayarak kendisini bulmasını anlatıyor. Programa, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, MHP İlçe Başkanı, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Beyaz Perde ile Çocuğunu Anlamak Projesi Etkinliği
15.12.2023 - 09:03,  Güncelleme: 09:04
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Beyaz Perde ile Çocuğunu Anlamak" projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğrencilere etkinlik düzenlendi.

Pazaryeri Kaymakamlığı, Pazaryeri Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Belediye Kültür Merkezi sinema salonunda öğrencilere ve velilere "Her Çocuk Özeldir" isimli film gösterildi.

Özel bir öğrencinin arkadaşları, ailesi ve öğretmenleri tarafından okul ve evde dışlandığını anlatan ve bir resim öğretmeninin onun aslında çok özel bir çocuk olduğunu anlayarak sabır ve özenle kendisini bulmasına yardımcı olarak kazandığı filmde ele alınıyor.

350 kişinin 2 saat boyunca izlediği film sonunda Pazaryeri Belediyesi tarafından katılanlara ikramlarda bulunuldu.

Programa, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, MHP İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
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