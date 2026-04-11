Beyaz Saray'dan İran Fonları Açıklaması
Beyaz Saray'dan İran Fonları Açıklaması

11.04.2026 21:27
Beyaz Saray, İran'a ait dondurulmuş fonların serbest bırakılmadığını duyurdu.

Beyaz Saray, ABD'nin Katar ve diğer yabancı bankalarda bulunan İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakmayı kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

ABD ile İran arasında İslamabad'da yüz yüze görüşmeler devam ederken, Beyaz Saray'dan gündeme ilişkin açıklama geldi.

ABD'li bir yetkili, ABD'nin Katar ve diğer yabancı bankalarda bulunan İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakmayı kabul ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Öte yandan Beyaz Saray, İslamabad'daki görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

ABD heyetinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Vance'in ulusal güvenlik danışmanı Andy Baker, Asya işlerinden sorumlu özel danışmanı Michael Vance ile çeşitli uzmanlar görüşmelere katılıyor.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana ABD ile İran arasında yapılan en üst düzey yüz yüze temas olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

