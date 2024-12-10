Beyaz Saray'dan İsrail-Suriye Anlaşmasına Destek

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Beyaz Saray, Suriye ile İsrail arasında 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasının" geçerliliğine dikkati çekerek, "Bu anlaşmayı elbette destekliyoruz ve bu konuda İsrailli muhataplarımızla yakın temas halindeyiz." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, Suriye'deki son durumu ve İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi işgal etmesini değerlendirdi.

Kirby, ABD yönetimi olarak 1974 yılında imzalanan anlaşmanın halen geçerli olduğunu atıfla, "Bu anlaşmayı elbette destekliyoruz ve bu konuda İsrailli muhataplarımızla yakın temas halindeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Suriye'de doğan güç boşluğu dolayısıyla hissettiği güvensizlik ve tehdit algısını kabul ettiklerini vurgulayan Kirby, bu noktada İsrail'in kendini savunma hakkını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

İsrail'in işgal eylemine yönelik sorular karşısında detaya girmeyeceğini söyleyen ABD'li danışman, bu konuda İsrail'in kendi adına konuşabileceğini ve şu aşamada daha fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

İsrail'in Suriye'deki tampon bölgeyi işgal etmesi

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda 8 Aralık'ta işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.