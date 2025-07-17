Beyaz Saray'dan Rusya'ya Ağır Yaptırım Uyarısı - Son Dakika
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Beyaz Saray'dan Rusya'ya Ağır Yaptırım Uyarısı

17.07.2025 22:56
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Beyaz Saray, Rusya 50 günde ateşkes sağlamazsa gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılaşacak.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'da 50 gün içinde ateşkes anlaşmasına varmaması durumunda "çok ağır gümrük vergisi ve ek yaptırımlarla" karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu.

Başkan Donald Trump'ın Rusya'ya verdiği süre hakkındaki bir soruya Leavitt, "Başkan'ın açıkça belirttiği gibi, 50 gün içinde bir ateşkes veya barış anlaşması imzalanmaz ve Rusya meşru bir ateşkesi kabul etmeyi reddederse, çok ağır gümrük vergileri ve ayrıca ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacak." dedi.

Leavitt, Rusya'dan petrol satın alan ülkelere de yaptırım uygulanacağını belirterek, "Elbette bu da Rusya ekonomisine büyük zarar verecek." diye konuştu.

Trump'ın Ukrayna'daki savaşın diplomatik bir çözümle sona ermesini istediğini tekrarlayan Leavitt, Trump yönetiminin, "çok uzaktaki bu savaşı çözmek için çok zaman harcadığını" belirtti.

"Başkan, Suriye'nin barışçıl ve müreffeh bir ülkeye dönüşme yolunu hala destekliyor"

İsrail'in Suriye'ye saldırıları üzerine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı hala destekleyip desteklemediği sorusuna da Leavitt, "Başkan, Suriye'nin barışçıl ve müreffeh bir ülkeye dönüşme yolunu hala destekliyor." diye cevap verdi.

Leavitt, ABD'nin taraflar arasındaki çatışmaları yatıştırmayı başardığını ve durumu çok aktif bir şekilde izlemeye devam ettiğini belirterek, "Başkan Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla, onlara gerçek bir şans veriyor ve bunu sonuna kadar götürmek istiyor." ifadelerini kullandı.

"İsraillilerin Gazze'deki Katolik Kilisesi'ni vurmasının bir hata olduğu söylendi"

İsrail ordusunun Gazze'de bir Katolik kilisesi'ne yönelik saldırısı sonucu 3 kişinin ölmesi ve 10 kişinin yaralanması ile ilgili bir soruya da Leavitt, Trump'ın buna "olumlu bir tepki vermediğini" söyledi.

Leavitt, "Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu bu sabah Gazze'deki o kiliseye yapılan saldırılarla ilgili olarak aradı ve Netanyahu bir açıklama yapmayı kabul etti, İsraillilerin o Katolik Kilisesi'ni vurmasının bir hata olduğu söylendi." ifadelerini kullandı.

"Trump, Epstein dosyaları konusunda Amerikan halkına verdiği sözleri yerine getirdi"

ABD'de, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein dosyaları hakkındaki bir soruya da Leavitt, Demokratların yönetimdeyken bu konuda hiç bir şey yapılmadığını anlattı.

Leavitt, Trump'ın Epstein dosyaları konusunda yeterince şeffaf olduğunu savunarak, "Amerikan halkına verdiği sözleri yerine getirdi, ancak ana akım medyasındaki Demokratların bunu Amerikan halkının önemsediği en önemli hikayeymiş gibi ele almasını istemiyor." dedi.

Eski Başkan Joe Biden'in görevi devredeceği gün çıkardığı Başkanlık aflarında otomatik kalemin kullanıldığı iddialarıyla ilgili Beyaz Saray'da soruşturma açıldığı bilgisini paylaşan Leavitt, "Amerikan halkı, gösteriyi kimin yönettiğine dair yanıtlar almak istiyor, çünkü burada alınan kararlar ülkemizi gerçekten mahvetti ve bunun sonuna kadar gitmeyi hak ediyoruz." diye konuştu.

Trump'in sağlık durumu

Leavitt, toplantıda ayrıca son zamanlarda spekülasyonlara neden olan Trump'ın elindeki morarma ve bacaklarındaki şişme hakkında da bilgi vererek, başkanda yapılan kapsamlı muayene sonucu özellikle ayaklarında 70 yaş üstü bireylerde yaygın bir durum olan kronik venoz yetmezliği tespit edildiğini söyledi.

Trump'ın ellerindeki morlukların da el sıkışmaktan dolayı olduğunu belirten Leavitt, bunların dışında bütün laboratuvar testlerinin normal çıktığını ve Başkan'ın sağlık durumunun mükemmel olduğunu kaydetti.

Leavitt, Trump'ın ayağındaki şişmenin de kendisine rahatsızlık vermediğini ve çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray'dan Rusya'ya Ağır Yaptırım Uyarısı - Son Dakika

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