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Beyaz Saray, İsrail'deki yasa dışı yerleşim konferansını kınadı - Son Dakika
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Beyaz Saray, İsrail'deki yasa dışı yerleşim konferansını kınadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'de düzenlenen ve yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansı 'sorumsuzca' olarak nitelendirdi. Kirby, konferanstaki söylemlerin Gazze topraklarında küçülme olamayacağı beyanıyla uyuşmadığını belirtti.

Beyaz Saray, İsrail\'deki yasa dışı yerleşim konferansını kınadı
30.01.2024 - 11:03,
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisinin öncülüğünde düzenlenen ve İsrail hükümetinden bakanların da katıldığı Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansı "sorumsuzca" şeklinde nitelendirdi.

Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail'de düzenlenen konferansa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konferanstaki bazı söylemlerin "sorumsuzca, pervasızca ve kışkırtıcı" olduğunu belirten Kirby, "Bu söylemler, Gazze topraklarında herhangi bir küçülme olamayacağına dair net şekilde ortaya koyduğumuz beyanımızla uyuşmuyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu söylemleri kullanan "birkaç bakanın kendi adlarına konuştuğunu" savunan Kirby, "Bu durum, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesi ile açık iletişim hattına sahip olmadığımız anlamına gelmiyor." dedi.

Ne olmuştu

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, 7 Ekim 2023 olaylarına cevaben, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla konferans düzenlenmişti.

Netanyahu hükümetinden 12 bakanın katıldığı konferansta, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilenmişti.

Kaynak: AA
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