Beyaz Saray, İsrail'in Refah'taki saldırısını kınamadı - Son Dakika
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Beyaz Saray, İsrail'in Refah'taki saldırısını kınamadı

Beyaz Saray, İsrail\'in Refah\'taki saldırısını kınamadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını 'çok trajik ve üzüntü verici' olarak nitelerken, bu saldırının 'nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı' şeklindeki ABD'nin 'kırmızı çizgisini' aşmadığını savundu. Kirby, İsrail'in Refah'taki çadır kampına yönelik son saldırısını ve ABD yönetiminin tepkisini değerlendirdi.

29.05.2024 00:09
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Refah'ta sivillerin öldürüldüğü saldırısını "çok trajik ve üzüntü verici" olarak nitelerken, bu saldırının "nüfusun yoğun olduğu bölgelere kapsamlı saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini" aşmadığını savundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, günlük basın brifinginde, İsrail'in Refah'taki çadır kampına yönelik son saldırısını ve ABD yönetiminin tepkisini değerlendirdi.

Kirby, İsrail ordusunun hafta sonu Refah'taki çadır kampına yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin öldürüldüğünü ve bunun "yürek burkan" görüntülere neden olduğunu söyledi.

"İsrail ordusunun, aralarında çocukların da olduğu onlarca masum Filistinlinin ölümüne neden olan hava saldırısının ardından Refah'tan hafta sonu gelen görüntüler yıkıcıydı. Bu görüntüler içler acısı ve korkunç. Bu çatışmanın sonucu olarak hiçbir masum can kaybı olmamalı." şeklinde konuşan Kirby, sivillerin ölümünü "çok trajik ve üzüntü verici" sözleriyle yorumladı.

İsrail'in söz konusu saldırıyla ilgili olarak başlattığı soruşturmanın sonucunu beklemek zorunda olduklarını kaydeden Kirby, birkaç kez sorulmasına karşın 26 Mayıs'ta İsrail'in düzenlediği saldırıyı doğrudan kınamaktan kaçındı ve "Masum sivillerin ölümünü kınıyoruz." demekle yetindi.

"Kırmızı çizgiyi geçmedi"

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın daha önce "İsrail Refah'a girerse silah yardımını durdurabiliriz" şeklindeki kırmızı çizgisinin aşılıp aşılmadığıyla ilgili sorulara, "İsrail'in son hava saldırısı, nüfusun yoğun olduğu yerlere kapsamlı bir saldırı" şeklindeki ABD'nin "kırmızı çizgisini geçmedi" şeklinde yanıt verdi.

"Refah'ta halen kapsamlı bir kara operasyonu olduğunu düşünmüyoruz. İsrail'in Refah'ı büyük birliklerle ezdiğini görmek istemiyoruz. Halen buna inanıyoruz ve o noktada değiliz." ifadelerini kullanan Kirby, İsrail ordusunun kendileriyle halen güvenilir ve uygulanabilir bir plan paylaşmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail tanklarının Refah'ın bazı bölgelerini kuşattığı haberlerine de değinen Kirby, söz konusu tankların şehrin dış çeperlerini, Hamas'ın bağlantılarını kesmek amacıyla çevrelediğini ancak bundan sonraki muhtemel askeri adımları yakından takip edeceklerini bildirdi.

ABD'li Sözcü, İsrail'in Refah'a büyük bir saldırı düzenlememesi yönündeki uyarılarını yeniden yaparak, " Gazze'nin nüfus olarak Refah gibi yoğun bölgelerine hava saldırıları düzenlemenin zorluklarını bu son saldırı açıkça gösteriyor." dedi.

Ne olmuştu?

BM'nin yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 Mayıs'ta saldırı düzenlemiş, saldırıda onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray, İsrail'in Refah'taki saldırısını kınamadı - Son Dakika

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