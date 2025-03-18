Beyaz Saray: İsrail Saldırıları İçin ABD'ye Danıştı

Beyaz Saray, İsrail'in bugün Gazze'ye düzenlediği saldırılar konusunda ABD'ye danıştığını açıkladı.

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 112 kişi hayatını kaybetmişti.