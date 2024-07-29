Beyaz Saray, Lübnan Hizbullahı'nı Golan Tepeleri'ndeki saldırının sorumlusu olarak kınadı

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Beyaz Saray, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısının sorumlusu olarak gördüğü Lübnan Hizbullahı'nı şiddetle kınarken, bölgedeki sorunun çözümü konusunda halen diplomatik çözüme inandıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail ile Lübnan arasında artan gerilime ilişkin başlıkları değerlendirdi.

Kirby, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına yapılan saldırıyı Lübnan Hizbullahı'nın düzenlediğini savunarak, "Bu hafta sonu, futbol oynayan çok sayıda çocuğun canını alan korkunç saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Onlar reddediyor fakat bu, onların kontrolü altındaki bölgeden gelen onlara ait bir roketti." ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayı kınadıklarını ancak bölgede tansiyonun büyümesini istemediklerini kaydeden Kirby, İsrailli ve Lübnanlı yetkililerle sürekli olarak görüşmeye devam ettiklerini belirtti.

İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteklerinin ise aynen devam ettiğinin altını çizen Kirby, "ABD, diplomatik bir çözüme ulaşılması için çabaları desteklemeye devam edecek. Halen diplomasi için zaman ve zemin olduğuna inanıyoruz. Mavi Hat boyunca hem saldırıların tamamen sona ermesi hem de İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönmeleri önemli." diye konuştu.

Kirby, hem Hizbullah'a hem de bölgedeki "İran destekli diğer unsurlara" karşı İsrail'i desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.