Beyaz Saray, Moskova'da bir konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin Rusya'ya önceden yazılı olarak "terör tehdidi" uyarı notu gönderdiklerini açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
Moskova'nın, söz konusu saldırının arkasında Ukrayna veya ABD'nin olabileceğine yönelik iddialarını reddeden Kirby, bunun Rus yönetiminin olayı çarpıtma yöntemi olduğunu savundu.
Kirby, Moskova'daki terör saldırısının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu kaydederek, "Açıkçası ABD, bu saldırıyı önlemeye çalışmıştır ve bunu Kremlin biliyor. 22 Mart'taki saldırıdan önce ABD yönetimi, Rus yetkililere, Moskova'daki toplu etkinlik ve konserlere yönelik terör tehdidine ilişkin açık ve detaylı bilgi iletmiştir." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı Kirby, ABD'nin 7 Mart'ta Moskova saatiyle 11.15'te, daha önce de kullandıkları prosedürlere uygun şekilde, söz konusu terör tehdidine ilişkin "yazılı" güvenlik uyarı notunu ilettiğini aktardı.
Bir gün sonra da bölgede yaşayan Amerikan vatandaşlarına yönelik kamuya açık güvenlik uyarısı yaptıklarını vurgulayan Kirby, daha önce de benzer terör tehdidi değerlendirmelerini Rus yetkililere ilettiklerini ifade etti.
Moskova'daki terör saldırısı
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.
Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı son olarak 143 olarak güncellenmişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına ilişkin Rusya'ya uyarı gönderdi - Son Dakika
BYD, 2023'ün son çeyreğinde net karında artış bildirdi ve Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük çeyreklik elektrikli otomobil satıcısı oldu. Shenzhen merkezli otomobil üreticisi, yılın son üç ayında net karını yüzde 19 artırarak 1.20 milyar dolara ulaştırdı. Gelir, yüzde 15 artarak 24.9 milyar dolar oldu. BYD'nin net karı tüm yıl için yüzde 81 artarak 4.2 milyar dolar oldu ve brüt kar marjları, geçen yıla kıyasla yüzde 17'den yüzde 20'ye yükseldi. BYD'nin dördüncü çeyrek satış hacmi yüzde 38 arttı; şirket, 526 bin'den fazla elektrikli otomobil satarak Tesla'nın 80 bin fazlasını sattı. Warren Buffett destekli BYD, üst üste ikinci yıl daha fazla araç üreterek, 3 milyon yeni enerji aracı (NEV) üretti; bu, hem hibrit hem de bataryalı elektrikli otomobilleri içeriyor. BYD'nin çoğu aracı, Tesla'nınkinden daha düşük bir fiyat aralığında satılıyor ve hibrit araçlar ya da tamamen elektrikli otomobiller olarak satın alınabiliyor. BYD, geçen yıl 50'den fazla ülkede ürünlerini sattı ve NEV satışlarında 'birçok ülkede birinci sırada' yer aldığını söyledi. Şirket, geçen yıl 242 bin'den fazla birimi ihraç etti. BYD, Macaristan'da yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor ve orada ilk elektrikli otomobil müşteri grubuna teslimatlar yaptı. Ayrıca, Güney Amerika'da profili iyileştirmek için Brezilya'da eski bir Ford Motor Co. üretim merkezini canlandırmak üzere 620 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. BYD, küresel genişlemesini sürdürerek Çin'in NEV pazarının 2024'te güçlü bir şekilde büyüyeceğini belirtti. Şirket, çok markalı stratejisini ve küresel genişleme çabalarını sürdüreceğini söylüyor. BYD'nin başarısı, Pekin'den gelen cömert sübvansiyonlarla destekleniyor.
Microsoft, Xbox Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Çıkışıyla birçok oyuncuyu ekran başına kitleyen Diablo IV, bu akşam 20: 00'dan itibaren Xbox Game Pass üyelerinin kütüphanelerine ekleniyor. Diablo IV artık Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass ve Xbox konsolu için Xbox Game Pass aracılığıyla Xbox ve bilgisayar üzerinden oynanabilir. Oyuncular, övgüyle karşılanan görev serisini deneyimlemek, geniş ortak dünyayı keşfetmek ve oyuna düzenli olarak yeni öğeler, düşmanlar, mekanikler ve çok daha fazlasını getiren sezonluk içeriklerin tadını çıkarmak için hemen oynamaya başlayabilir.
Marvel Rivals oyunu, mayıs ayında ücretsiz olarak piyasaya sürülecek. Oyun, Marvel evreninden birçok ikonik kahramanı kontrol etme imkanı sunacak ve oyun dünyasında büyük bir etki yaratabilir. Oyunun performansı ve stabilitesi merak konusu olsa da, büyük bir oyuncu kitlesine sahip olması bekleniyor. Oyunda yer alacak başlıca karakterler arasında Black Panther, Spider-Man, Iron Man, The Punisher, Doctor Strange, Groot, Hulk, Loki, Luna Snow, Rocket Raccoon, Magik, Star-Lord, Magneto, Peni Parker, Mantis, Namor, Scarlet Witch ve Storm bulunuyor. Oyunun gelecekte daha fazla karakterle güncelleneceği ve uzun dönemli destek alacağı da belirtiliyor. Oyun, Doktor Doom ve onun 2099 yılından gelen rakibi arasındaki savaşı konu alıyor ve kahramanlarımız dünyanın yok olmasını engellemek için birlik olmak zorunda kalacak. Marvel yönetimi, Rivals'ın Marvel evreni sevenlerin gönlünde taht kuracak bir yapım olacağını iddia ediyor.
Xiaomi, Aralık 2023'te tanıttığı SU7 elektrikli otomobilinin fiyatını açıkladı. En düşük özelliklere sahip olan SU7 Standard modeli 29 bin 870 dolara satılacak. SU7 Pro'nun fiyatı 34 bin dolar, SU7 Max Performance'ın fiyatı ise 41 bin 500 dolar olarak belirlendi. Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ile rekabet edecek bir fiyat sunuyor.
Tüketicilere yönelik bir 'kişisel görünmezlik kalkanı' uygun fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Londra merkezli Invisibility Shield Co tarafından üretilen Görünmezlik Kalkanı 2.0, Mini, Tam ve Megashield boyutlarında sunuluyor. Kullanıcının arkasında durduğu yüksek dereceli polikarbonattan yapılmış eğimli bir sayfadan oluşan kalkan, lensler aracılığıyla kullanıcının vücudundan ve arka plandan gelen ışığı dağıtarak görünmezlik etkisi yaratıyor. Kalkanın kullanım alanları arasında tanışma programlarında yarışmacıları saklamak, paintball oynarken görünmez kalmak, sahne sihirbazlığı yapmak ve vahşi hayatı gözlemlemek bulunuyor.
Dünyanın en değerli şirketlerinden Amazon, yapay zeka girişimi Anthrophic'e 2.75 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Bu yatırım, teknoloji sektöründe dengelerin değişmesine neden olabilir. Anthrophic, Amazon'un bulut bilişim teknolojilerini kullanarak kendi yapay zeka algoritmalarını eğitecek ve yeni kabiliyetler kazanacak. Ayrıca, girişim Amazon müşterilerine yeni hizmetler sunacak ve özel Amazon çiplerinden faydalanacak. Amazon ve Anthrophic gibi şirketler, yapay zeka alanındaki varlıklarını sürdürmek için iş birliklerine gitmek zorunda kaldı. Bu gelişmelerin sonucunda kullanıcıların yararlanması hedefleniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. Göktaş, programda yaptığı konuşmada, ilçede sosyal belediyecilik projelerinin başarılı bir şekilde uygulandığını vurguladı. Ayrıca, Emirdağ'ın ve Afyonkarahisar'ın gelişmesi için destek istedi ve AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projelerin hayata geçirileceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?