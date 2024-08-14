Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Bölgeye Gitti

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Kahire ve Doha'da temaslarda bulunmak üzere bölgeye gittiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili açıklamasında McGurk'ün Orta Doğu'ya gittiğini bildirdi.

Jean-Pierre'in açıklamalarına göre McGurk, salı günü Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarda bulunurken, Gazze'de ateşkes süreciyle ilgili görüşmelerde bulunmak üzere çarşamba günü de Katar'ın başkenti Doha'da olacak.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanlarından Amos Hochstein'in de Lübnan'a giderek burada İsrail-Hizbullah gerginliğiyle ilgili görüşmeler yapacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bu hafta içi Orta Doğu'ya gitmeyi planladığı, ancak bölgedeki belirsizlikler dolayısıyla bu ziyareti ertelediği haberleri Amerikan medyasına yansımıştı.