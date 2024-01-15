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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü, İsrailli yetkililerle Gazze'de daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için görüştü - Son Dakika
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü, İsrailli yetkililerle Gazze'de daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'ye yönelik daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini açıkladı. Kirby, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için doğru zaman olduğunu belirtti. Ayrıca, Somali açıklarında kaybolan ABD donanmasına bağlı 2 askerin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü, İsrailli yetkililerle Gazze\'de daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için görüştü
15.01.2024 - 11:17,
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'ye yönelik daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini açıkladı.

Kirby, katıldığı CBS televizyonundaki "Face the Nation" programında İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de daha düşük yoğunluklu saldırı yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini ifade eden Kirby, bu geçiş için doğru zaman olduğuna inandıklarını söyledi.

Kirby, "Bakın, her askeri harekatta aşamalardan geçilir ve Hamas liderliği üzerinde baskı kurdukça bir sonraki mantıklı aşama daha düşük yoğunluklu operasyonlara, hedefe yönelik, daha hassas baskınlara, daha az hava saldırısına geçmek olacaktır." dedi.

Somali açıklarında mahiyeti bilinmeyen operasyonlar yürüten ABD donanmasına bağlı 2 askerin denizde kaybolmasına ilişkin ise Kirby, askerler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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John Kirby, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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