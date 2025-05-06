Beyazıt Meydanı Yenilendi, Kültürel Etkinliklerin Merkezi Oldu

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yenileme projesiyle özgün karakterine yeniden kavuşan Beyazıt Meydanı, kültürel ve toplumsal etkinliklerle son üç yılda yeniden kentin önemli buluşma noktalarından biri haline geldi.

Uzun yıllar boyunca işlevini yitirerek otoparka dönüşen ve tarihi kimliğini kaybeden Beyazıt Meydanı, İBB'nin gerçekleştirdiği kapsamlı dönüşüm çalışmasıyla eski görkemli günlerine döndü. 6 Ekim 2022'de İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla açılan meydan, 40 bin metrekarelik yenilenen yüzeyiyle yeniden İstanbullulara kazandırıldı.

"Kent yaşamına kazandırıldı"

Son üç yılda Beyazıt Meydanı, hem kültürel hem de toplumsal etkinliklerin merkezi haline geldi. İBB tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği konserleri, mobil kitap fuarları ve geleneksel enstrüman tanıtımları gibi sanatsal etkinliklerin yanı sıra, Filistin'e destek yürüyüşleri, üniversite gençliğinin dayanışma organizasyonlarına da sahipliği yaptı. Ayrıca Cumhuriyet'in 101. yılına özel hafıza turları ve bando konserleriyle meydanın tarihi kimliği yeniden canlandı. Bu etkinlikler, Beyazıt Meydanı'nı hem kültürel üretimin hem de toplumsal dayanışmanın canlı bir sahnesi olarak öne çıkardı.

"Meydanda neler oldu, neler yapıldı?"

Beyazıt Meydanı yenilenme projesi, önceki İBB yönetimi, Temmuz 2017'de başlatıldı ve Mart 2019'da bitirilmesi planlandı. İmamoğlu başkanlığındaki İBB, önceki yönetimden durdurulmuş olarak teslim aldığı tarihi meydanı eski görkemli günlerine döndürmek için süreci hızlandırdı. Aralık 2019'da Koruma Kurulu'na sunulan avan proje, 24 Haziran 2021 tarihinde onaylandı. Eylül 2021'den itibaren hız kazanan çalışmalar sonucu, yaklaşık 40 bin metrekarelik yaya yoğunluğu ve yaşayan bir alanın alt yapı imalatları ve zemin döşeme işlemleri 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Ordu Caddesi'nin yanındaki otopark kaldırıldı. Meydana araç girişi sınırlandırıldı. Oldukça bozulmuş ve neredeyse tamamı bir otopark haline gelmiş İstanbul'un en önemli tarihi dokularından biri olan alan, meydan olarak İstanbul'a yeniden kazandırıldı. Böylece Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri dahil İstanbul'un ilk meydanı olarak bilinen Beyazıt Meydanı, herkes için erişilebilir, tüm ihtiyaçları karşılayan, tarihi dokuyu koruyan ve yaşatan bir meydana dönüştü.

"TarihiÇınaraltı ve Küllük kahveleri canlandırıldı"

Yenileme çalışmaları kapsamında Beyazıt'a özel kent mobilyaları tasarlandı. Tarihi Çınaraltı ve Küllük kahve yapıları kente yeniden kazandırıldı. Alanın zemin dokusunda, düz taşlar yerine, tarihi meydana uygun, Osmanlı dönemindeki yapısını hatırlatan hafif girintili, çıkıntılı taşlar kullanıldı. Meydanda sosyal buluşma alanları, farklı ölçeklerde tasarlandı. Kent belleğinde yeri olan meydanının 2017 yılında yıkılmış olan iniş merdivenleri, aslına uygun olarak yeniden yapıldı. Böylece meydanın kentsel sürekliliği sağlandı. "Beyazıt Meydanı Kentsel Tasarım Projesi" kapsamında, alana 15 farklı kentsel akstan akışkan giriş alanları tanımlandı ve meydanın kent ile entegrasyonu sağlandı. Meydana ulaşan yaya yolları, anıtların izlenebileceği, güzelliklerinin ve önemlerinin daha iyi algılanabileceği seyir terasları ile yenilendi. Dinamik bir yenileme projesi ile tüm ağaçlar korunurken, bu ağaçların altında oturup soluk alınabilecek dinlenme alanları tasarlandı.

"Mevcut 174 ağaca yenileri eklendi"

Meydana ulaşımda büyük çaplı iyileştirmeler yapıldı. Kapalıçarşı Meydanı'ndan Beyazıt Meydanı'na ulaşan engelli erişim rampası, İstanbul Üniversitesi kapısı önünde devam ederek Besim Ömer Caddesi'ne ulaşıyor. Yaklaşık 14 bin metrekarelik yaya alanı olan ana meydanda, 10 dinlenme terası, 3 açık sınıf olarak da kullanılabilecek "Avlu Akademi" oluşturuldu. Projede, 16'sı tescilli anıt ağaç olan toplam 174 mevcut ağaç korundu. Proje kapsamında çok sayıda yeni ağaç dikildi.