Beydağ Emniyeti İftarda Bir Araya Geldi

Beydağ İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi.

Kaymakam Ramazan Aykut Saka, ilçedeki bir restoranda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, "Allah devlet ve millet olarak birlikteliğimizi daim eylesin." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Ethem Kocatepe ise katılım sağlayan davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılar iftar yaptı.

Programda emekliliğe ayrılan polis memuru Yakup Bahar'a plaket verildi.