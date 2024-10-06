Beygu 80. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Beygu 80. Yılında Anıldı

Beygu 80. Yılında Anıldı

Abdürrahim Şerif Beygu, Eskişehir'deki mezarı başında vefatının 80. yılında anıldı.

06.10.2024 16:48
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Erzurumlu tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu, vefatının 80'inci yılı dolayısıyla Eskişehir'deki mezarı başında anıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Beygu'nun Odunpazarı Mezarlığı'ndaki kabrinin başında program düzenlendi.

Eskişehir Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik, Eskişehir Erzurumlular Derneği mensupları ile tarihçiler, Beygu için dua etti.

Daha sonra Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Avnamak, yaptığı konuşmada, Beygu'nun anılmasına vesile olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyon için Eskişehir Erzurumlular Derneği Başkanı Muhammet Atik ile irtibata geçtiklerini anlatan Avnamak, "Başkanımızın da hoşuna gitti ve bir araya geldik. Bizleri de içine alan bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizim de çorbada tuzumuz oldu." dedi.

Eskişehir Erzurumlular Derneği Başkanı Atik de böylesine kıymetli bir tarihçiyi anmanın kendileri için onur olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 8 yıl önce Beygu'nun mezarının bulunması için çalışma başlattıklarını belirten Atik, "O dönemde mezarın yerini bulamadık, bugün nasip oldu. Çok mutluyuz. Mezarın özelliğini bozmadan restore edilmesiyle ilgili Eskişehir Erzurumlular Derneği olarak yapılması gereken her şeyi üstlenmek istiyoruz." diye konuştu.

Emekli edebiyat öğretmeni Muhsin Karabay da Beygu'dan İstanbul'daki sahaf bir dostunun vasıtasıyla haberdar olduğunu kaydetti.

Beygu'nun "Ahlat Kitabeleri" eserine hayran kaldığına değinen Karabay, "Arkadaşımın bana o kitabı vermesiyle Erzurum'dan pek çok dost kazanmış oldum. Buraya gelişimiz de o kitap sayesinde oldu. O kitabı okumadıysanız lütfen okuyun. Ben bazı satırlarına gözyaşlarımı akıttım." ifadesini kullandı.

Program, Eskişehir Güzel Sanatlar Galerisi'nde Beygu'nun biyografisi ile eserlerinin yer aldığı sergi açılışı ve konferansla devam etti.

Naci Elmalı, Güven Ayber, Neslihan Arzu Keteci ile Alparslan Kotan'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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