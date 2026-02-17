Beyin kanamasından yaşamını yitiren 34 yaşındaki bekçi, 17 ay sonra vazife malulü sayıldı - Son Dakika
Beyin kanamasından yaşamını yitiren 34 yaşındaki bekçi, 17 ay sonra vazife malulü sayıldı

17.02.2026 13:02
Adana'da görev yaparken 2024'te geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden çarşı ve mahalle bekçisi Mehmet Yenialaca, ailesinin açtığı dava sonucu vefatından 17 ay sonra "vazife malulü" sayıldı.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi 34 yaşındaki Yenialaca, 26 Mart 2024'te yaya devriyesine görevlendirildi.

Görevi sırasında fenalaşan Yenialaca, ekip arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun bakımda 129 gün kalan Yenialaca, müdahalelere rağmen 2 Ağustos 2024'te hayatını kaybetti.

Baba Derviş ve anne Fatma Yenialaca, oğullarının "şehit" sayılması için girişimlerde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 20 Kasım 2024'te dilekçe yazan aile, çocuklarının şehit sayılıp haklarının tanınmasını istedi.

Dilekçeye 106 gün içinde cevap veren SGK Vazife Malullüğü Tespit Kurulu, ölümün iş yerinden veya yürütülen görevden ya da görevli olduğu sırada meydana gelen dış etkenlerden kaynaklanmadığı gerekçesiyle talebi reddetti.

Bunun üzerine aile, avukat Hüseyin Alpkağan Ulusoy aracılığıyla vazife maluliyetinin tespiti davası açtı.

Avukat Ulusoy, 24 Temmuz 2025'te Ankara 62. İş Mahkemesine başvurarak, SGK tarafından reddedilen işlemin iptali, Mehmet Yenialaca'nın vazife malulü olduğunun kabulü ile kanuni mirasçılarına nakdi tazminat ve aylık bağlanması talebinde bulundu.

Dava dilekçesinde, Yenialaca'nın "güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik görevinin etkisi, aşırı stres-efor ile ağır yorgunluk gibi bazı faktörlerin tetiklemesiyle beyin kanaması geçirerek hayatını kaybettiği" belirtildi.

Mehmet Yenialaca'nın sağlık geçmişinde kalp damar rahatsızlığına neden olacak bir veri bulunmadığı ifade edilen dilekçede, Yenialaca'nın mesleğe başlamadan önce almış olduğu sağlık kurulu raporu ile de sağlam olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

Dilekçede, görevinin etkisiyle beyin kanamasının geçirdiğinin kabul edilmesi, vazife malulü sayılması, tazminat ve aylık bağlanmasını düzenleyen yasaya göre haklarının mirasçılarına verilmesi gerektiği kaydedildi.

Mahkeme "vazife malulü" sayılmasına karar verdi

Ankara 62. İş Mahkemesinde görülen davada Mehmet Yenialaca'nın vazife malulü olduğuna ve bundan doğan parasal hakların davacıya ödenmesine karar verildi.

Kararın gerekçesinde, "Ölüme neden olan rahatsızlığın vazifesini yaptığı sırada başladığı, hastaneye kaldırıldığı ve 4 ay gibi bir zaman dilimi içeresinde tedavi sonrasında vefat ettiği, bu nedenlerle davacı murisinin vazife malulü olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Anne Fatma Yenialaca, AA muhabirine, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

Oğlunun mesleğini severek yaptığını belirten Yenialaca, şöyle konuştu:

"Oğlumuzun şehitliğini aldık diye seviniyoruz. Üzüntülü bir sevinç çünkü bir evlat kaybetmenin acısı çok büyük, bir de genç olunca insan hiç dayanamıyor. Hak ettiği ünvanı aldığı için çok sevinçliyim. Mutluyum çünkü ben oğlumun şehitliğini istemiştim. Mahkemeyi kazanınca çok sevindik."

"Acılı bir mutlulukla hayatımıza devam ediyoruz"

Abla Tuçe Yenialaca da kardeşinin "şehitlik" ünvanını doğum gününden bir gün önce aldığını belirtti.

"Şehitlik" ünvanının kardeşinin adına çok yakıştığını dile getiren Yenialaca, şöyle devam etti:"

"Mahkeme, 16 Ocak'ta gerekçeli kararı bize verdi. Bizi haklı gördü ve kardeşime şehitlik ünvanını aldık. Onun adına çok sevindik, arkadaşları da çok mutlu oldu. Mesleğini severek yapıyordu. İşini hiç aksatmadan sürdürüyordu. Bir gün bile raporu yoktu, hasta olduğu zamanlarda bile işine giderdi. Gündüz dinlenir, muhakkak gece görevine giderdi. Acılı bir mutlulukla hayatımıza devam ediyoruz."

Avukat Hüseyin Alpkağan Ulusoy da kendisinin de bir gazi torunu olduğunu belirterek, adaletin tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

24 saat son dakika haber yayını
