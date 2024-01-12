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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a Polonya Cumhuriyeti tarafından şeref nişanı verildi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a Polonya Cumhuriyeti tarafından şeref nişanı verildi

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından 'Bene Merito' şeref nişanı ile ödüllendirildi. Nişan, Polonya kökenli vatandaşların yaşadığı Polonezköy'de gerçekleştirilen bir törenle Aydın'a takdim edildi. Polonya İstanbul Başkonsolosu Lesniak, Aydın'ın Polonya-Türkiye ilişkilerine yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve nişanın bu çabaların bir ifadesi olduğunu belirtti. Aydın ise Türkiye ve Polonya'nın dünya barışına birlikte katkı verebileceğini vurguladı.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın\'a Polonya Cumhuriyeti tarafından şeref nişanı verildi
12.01.2024 - 19:39,  Güncelleme: 19:40
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Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'a, Polonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından "Bene Merito" şeref nişanı verildi.

Nişan, Polonya Dışişleri Bakanlığı adına ülkenin İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak tarafından Polonya kökenli vatandaşların yaşadığı Polonezköy'de gerçekleştirilen törenle Aydın'a takdim edildi.

Uluslararası alanda Polonya'yı ilgilendiren faaliyetler yürüten kişilere verilen nişanın takdim töreninde konuşan Polonya İstanbul Başkonsolosu Lesniak, "Bu nişan, Sayın Aydın'ın Polonya- Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesindeki olağanüstü çabalarına teşekkür ve takdirimizin ifadesidir." dedi.

Lesniak, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Polonezköy'ün 180 yıldır geleneklerini, dinlerini ve ulusal kimliklerini koruyan Polonyalıların yaşadığı tarihi bir yerleşim yeri olduğunu ve buranın çağdaş Türkiye-Polonya ilişkilerinde önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Beykoz Belediye Başkanı Aydın da Türkiye ve Polonya'nın dünya barışına birlikte katkı verebileceğini belirtti.

Aydın, "İki ülke arasındaki ilişkilerde Polonezköy ve Polonezköylülerin katkısı olağanüstü yüksektir. Polonezköy Türkiye'nin bir değeridir." ifadelerini kullandı.

Nişanın takdim edilmesinin ardından davetlilere ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA
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