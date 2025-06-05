Beykoz Belediyesi iddianamesi kabul edildi, Alaattin Köseler\'e 67 yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

KÖSELER'E 67 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Köseler'in "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

EYLÜLDE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi düzenlediği tensip zaptında, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Diğer sanıklar yönünden uygulanan adli kontrol hükümlerinin de devamına hükmeden heyet, duruşmanın 3-4-5 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdı.

BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDA FEZLKE DÜZENLENMİŞTİ

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu bir çok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedilmişti.

Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilmişti.

Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Fezlekede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.