Beykoz Belediyesi'nin Ara Tatil Etkinliklerinden Yaklaşık 3 Bin Çocuk ve Genç Yararlandı

26.01.2026 15:17  Güncelleme: 16:51
Beykoz Belediyesi, ara tatil boyunca 3 bin çocuğa yönelik eğitici ve sportif etkinlikler düzenliyor. Yüzme, buz pateni, okçuluk ve daha birçok atölye ile çocukların yaratıcı ve sağlıklı bir tatil geçirmeleri amaçlanıyor.

(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi'nin ara tatil etkinliklerinden şu ana kadar yaklaşık 3 bin çocuk ve genç faydalandı. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, "Çocuklarımızın tatil dönemlerini yalnızca dinlenerek değil; öğrenerek, üreterek ve sporla iç içe geçirmelerini önemsiyoruz" dedi.

Beykoz Belediyesi, ara tatilde ilçedeki kütüphanelerde çocuklara yönelik yaratıcı ve eğitici atölye çalışmalarını sürdürüyor. El becerilerini geliştiren, kitapla desteklenen ve hayal gücünü teşvik eden etkinliklerde; bileklik yapımı, kağıt vitray, geri dönüşüm temalı kolaj çalışmaları ve yaratıcı yazarlık atölyeleriyle çocuklar kütüphanelerde buluşuyor.

Öte yandan BEYSEM bünyesinde müzik, yabancı dil, tiyatro, bilişim ve teknoloji eğitimleri ile kadınlara yönelik kurslar ve çeşitli hobi eğitimleri ara tatil boyunca devam ediyor. Halk oyunları ve modern dans kursları da çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Sporla güçlenen bir ara tatil

Beykoz Belediyesi, çocukların ve ailelerin sporla iç içe bir tatil geçirmesine olanak sağlayarak, takdir ve teşekkür belgesi alan ortaokul ve lise öğrencilerine, yarıyıl tatili süresince Çavuşbaşı Kapalı Yüzme Havuzu'nda ücretsiz yüzme imkanı sunmaya devam ediliyor. 7-17 yaş arası Beykozlu çocuklar, hafta içi her gün Zeytinburnu Buz Adası'nda ücretsiz buz pateni deneyimi yaşıyor. Spor etkinlikleri yalnızca çocuklarla sınırlı kalmıyor; ebeveyn-çocuk at biniciliği etkinliğiyle aileler doğayla iç içe keyifli anlar paylaşıyor. Çocuklar ve veliler için düzenlenen Ebeveyn & Çocuk Kano Keyfi etkinliğiyle aileler, birlikte spor yapmanın ve hareketli bir tatilin tadını çıkarmayı sürdürüyor.

Ara tatilde etkinlikler hız kesmeden sürüyor

Beykoz Belediyesi, ara tatil süresince sunduğu kültürel ve sportif faaliyetlere yeni etkinlikler ekleyerek çocuklara ve ailelerine özel deneyimler yaşatıyor. Bu kapsamda çocuklar ve ailelerine, Kemankeş Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikle, geleneksel spor dallarından biri olan okçuluk deneyimi kazandırıldı.

Ara tatilin enerjisi "Zumba Kids" etkinliği ile zirveye taşındı. Çocuklar müzik eşliğinde dans ederek hem eğlendi hem de hareketli bir tatilin keyfini çıkardı. Bunun yanı sıra düzenlenen Emaar Su Altı Hayvanat Bahçesi gezisi, çocuklara deniz canlılarını yakından tanıma ve keşfetme imkanı sundu. Sömestir tatili boyunca sahnelenen çocuk tiyatroları da minik izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Renkli gösterilerle çocuklar hem eğlenceli zaman geçirdi hem de sanatsal etkinliklerle buluştu.

Ara tatil etkinliklerine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Başkan Vekili Gürzel, çocukların çok yönlü gelişiminin belediyenin temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, "Beykoz'da her çocuğun kültüre, sanata ve spora eşit şekilde ulaşabilmesini hedefliyoruz. Ara tatil boyunca devam eden etkinliklerimizle çocuklarımızın hayal gücünü besliyor, yeteneklerini keşfetmelerine destek oluyoruz. Aynı zamanda ailelerimizin çocuklarıyla birlikte nitelikli ve güvenli ortamlarda zaman geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

