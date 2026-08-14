Beykoz'da Denize Girmek Yasaklandı

Beykoz Kaymakamlığı, hafta sonu ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan yerlerde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 16 Ağustos Pazar günü denize girmek yasaklandı.