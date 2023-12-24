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Beykoz'da gasp ve yağma şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz'da gasp ve yağma şüphelileri tutuklandı

Beykoz'da gasp ve yağma suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde gasp olayından elde edildiği düşünülen para ve uyuşturucu madde bulundu.

Beykoz\'da gasp ve yağma şüphelileri tutuklandı
24.12.2023 - 18:03,
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Beykoz'da gasp ve yağma yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 22 Aralık'ta, gasp ve yağma olayına karıştıkları belirlenen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri belirlenen zanlılar S.Ö, M.Ö, G.Y.S, B.A. ve A.B.B. ekiplerce yakalandı.

Suç kayıtları olduğu tespit edilen şüphelilerin üzerinde gasp olayından elde ettikleri anlaşılan bir miktar para, ayrıca S.Ö'nün üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A ve A.B.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.Ö, M.Ö. ve G.Y.S. tutuklandı.

Kaynak: AA
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