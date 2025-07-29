Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı

Beykoz\'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı
29.07.2025 12:22
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İstanbul Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan kişi tutuklandı. İşaret fişeği atarak yangına sebep olan 22 yaşındaki şahıs, ifadesinde "Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. İneceği yerde söneceğini düşündüm fakat sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi. Pişmanım" dedi.

Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan A.A. (22) tutuklandı.

Yangın, dün saat 21.05 sıralarında Çiğdem Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, bölgeye işaret fişeği atıldı. Fişeğin düşmesiyle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve belediye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yaklaşık 500 metrekarelik alan yangında zarar görürdü. Ekiplerin çalışmalarında, işaret fişeğinin yanan alanın karşısında bulunan Çiğdem Mahallesi Sarıkaya Caddesi'ndeki bir noktadan atıldığı tespit edildi. Ekipler söz konusu adreste ikamet eden A.A'yı gözaltına aldı.

"ABLAM 'BEN BU İŞARET FİŞEĞİNİ MERAK EDİYORUM' DEDİ"

Gözaltına alınarak emniyete götürülen A.A. ifadesinde şunları söyledi: "Babamın gemide çalışması dolayısıyla her gemide bulunacağını bildiğim işaret yardım fişeklerinin son kullanma tarihlerinin geçmesi dolayısıyla yenilendiğini ve eskilerinin dağıtıldığını duydum. Bunlardan bir tanesini babam 6 ay kadar önce eve getirmişti. Olay günü saat 20.50 sıralarında ablam 'Ben bu işaret fişeğini merak ediyorum' dedi. İnternet üzerinden videolardan izlediğim kadarıyla nasıl kullanıldığını gördüm. Ben de bu malzemeyi alarak üst kapağın ipini çektim malzeme patlayarak bulunduğumuz balkondan hesaplayamadığım kadar metre yükselerek aşağı doğru inmeye başladı. Yanar vaziyetteydi, ineceği yerde söneceğini ve bir zarar vermeyeceğini düşündüm fakat işaret fişeği sönmeden evimizin karsısında bulunan ve yangın olayının gerçekleştiği alana indi.

Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

"112'Yİ 6 KERE ARADIM"

O alanda alevler büyüdü. 112'yi 6 kere aradım. Yangın olayıyla olay yerine intikal edildiğini söylediler. Ben olay yerini tam göremiyordum fakat seslerini, sirenlerini duyuyordum. Yangın yerine giderek tüple müdahalede bulunduk, olay yerinden ayrılırken yangın azalmıştı. Benim buradaki amacım bilinçli olarak yangın çıkarmak değildi. Pişmanım."

Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı! İşte ilk ifadesi

TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beykoz Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen A.A., tutuklandı.

İstanbul, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Remzi Ozdemir:
    Hiç bir mazeret ormanın yanmasının önüne geçemez Havai fişek bunlar yasaklanmıştı zaten Örnek ceza olmalıdır ki kimse bunları kullanmmalı 3 0 Yanıtla
  • Firdevss null:
    tabii tabii muhakkak pişmansındır 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beykoz'da işaret fişeği atarak orman yangınına sebep olan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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