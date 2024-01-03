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İstanbul'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir köpeğe şiddet uygulandığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırma sonucunda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Köpek ise koruma altına alınarak barınağa götürüldü.

İstanbul\'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı
03.01.2024 - 20:47,
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İstanbul'un Beykoz ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı öne sürülen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tokatköy Mahallesi'nde bir köpeğe şiddet uygulandığına ilişkin görüntünün sosyal medyada yer alması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şahıs yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan koruma altına alınan köpek barınağa götürüldü.

Kaynak: AA
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Tokatköy, İstanbul, Hayvan Hakları, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da köpeğe şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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