Beykoz\'da Taksi Durağı Yenilendi

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in seçim vaatlerinden 'taksi durağı yenileme' projesi kapsamında; Merkez Mahallesi Ufuk Taksi Durağı yenilendi.

Beykoz Belediyesi tarafından yenilenen Ufuk Taksi Durağı'nı ziyaret eden Başkan Alaattin Köseler, durakta incelemelerde bulundu. Ufuk Taksi şoförlerine yeni taksi duraklarının hayırlı olmasını dileyen Köseler, "Seçimlerde söz verdiğimiz gibi Beykoz'daki taksi duraklarımızı yeniliyoruz. İBB'nin oldukça beğenilen Beykoz Onçeşmeler Meydanı'nda hizmet veren Ufuk Taksi Durağı'nı yenileyerek, hem meydanın tasarımına uygun, hem de işlevsel bir taksi durağı kazandırdık. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Esnafa 'hayırlı işler' dileyen Köseler, taksi durağı yenileme projesini ilerleyen dönemde yetersiz şartlarda hizmet veren diğer taksi duraklarına da uygulamayı hedeflediklerini söyledi.